Пряничная артель открылась в Городце
В Городце открыли пряничную артель Суворовых. Администрация района надеется, что эта мастерская станет ещё одним значимым культурным объектом, который будет привлекать в город больше туристов, мечтающих отведать настоящие городецкие пряники.
Сегодня в мастерской готовят заварные пряники, декорированные сахарной глазурью и узорами, выполненными по старинным эскизам. Мастера утверждают, что их лакомство имеет много общего со знаменитой городецкой росписью и глухой домовой резьбой.
Теги:
Культура
Материалы по теме:
22.12.2016
Напомним, что этот интернет-сериал снимает нижегородский режиссёр Арсений Гончуков.
21.12.2016
В рамках проекта «Единой России» «Местный дом культуры».
21.12.2016
Традиционно выступления состоятся в кафедральном соборе Александра Невского.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.