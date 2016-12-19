Пряничная артель открылась в Городце

11:22 — 21.12.2016

 Ольга Севрюгина


В Городце открыли пряничную артель Суворовых. Администрация района надеется, что эта мастерская станет ещё одним значимым культурным объектом, который будет привлекать в город больше туристов, мечтающих отведать настоящие городецкие пряники. 
Сегодня в мастерской готовят заварные пряники, декорированные сахарной глазурью и узорами, выполненными по старинным эскизам. Мастера утверждают, что их лакомство имеет много общего со знаменитой городецкой росписью и глухой домовой резьбой.

Теги: Культура

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