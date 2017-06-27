Прямые линии для соискателей и работодателей проведёт служба занятости Нижегородской области

29 июня Управление государственной службы занятости и центры занятости населения районов и городов Нижегородской области проведут прямую телефонную линию «Партнёр» для граждан, ищущих работу, а 30 июня — прямую линию «Ориентир» для работодателей. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Прямая линия «Партнёр» проведут с 10:00 до 12:00. Специалисты расскажут нижегородцам о государственном содействии в поиске подходящей работы. Звонки принимаются по телефону: (831) 421 44 30, телефоны районных отделов центров занятости населения размещены на сайте Прямая линия «Ориентир» будет проводиться на следующий день с 10:00 до 12:00. Профконсультанты государственной службы занятости ответят на вопросы работодателей о подборе персонала и возможности переобучения кадров под имеющиеся рабочие места. Телефоны для звонков: (831) 421 46 09, телефоны районных отделов центров занятости доступны на сайте