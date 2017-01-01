Приволжский региональный центр МЧС в Нижнем Новгороде ликвидируют до 20 марта

13:50 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Приволжский региональный центр МЧС в Нижнем Новгороде ликвидируют до 20 марта. Начальник центра Игорь Паньшин уже сообщил, что уходит в отставку. Об этом генерал-полковник внутренней службы рассказал на странице ПРЦ в соцсети. 

Игорь Паньшин написал, что принять это решение ему было нелегко, но «победило желание попробовать свои силы на новом поприще, получить новые знания, открыть новые возможности». Вместе с тем он не забудет «будни, полные тревог и волнений», «события и даты, связанные со службой в региональном центре». 

Генерал поблагодарил подчинённых за работу. Приволжский региональный центр МЧС Игорь Паньшин возглавлял с 2008 года. Ранее он руководил Главным управлением МЧС по Нижегородской области. Процесс ликвидации ПРЦ МЧС уже идёт. Решаются вопросы с трудоустройством сотрудников, использованием техники. Параллельно идут перемены в Уральском региональный центре МЧС. По некоторой информации, его объединяют с Сибирским региональным центром.

Теги: Общество

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