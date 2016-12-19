Судебные приставы будут дежурить в нижегородском аэропорту в новогодние и рождественские праздники.

Перед вылетом за границу долги можно будет погасить на месте.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, руководство службы поручило приставам в регионах «обеспечить гражданам возможность решить вопросы с ограничением выезда непосредственно на пунктах прохождения Государственной границы Российской Федерации».

Нижегородские приставы начали собирать информацию о международных рейсах, которые запланированы из аэропорта «Стригино» с 28 декабря по 9 января. Сведения о пассажирах рейсов будут поступать в региональное управление службы, их проверят по базам должников. Если в отношении кого-то из пассажиров вынесено постановление о запрете выезда, то приставы с ними свяжутся, чтобы рекомендовать скорее погасить долг. Если должник так и сделает, постановление о запрете выезда будет отменяться в экстренном порядке. Тот же механизм будет работать, если человек долги погасил, но постановление о запрете выезда ещё не отменено или не поступило в Пограничную службу.

В нижегородском аэропорту должники также смогут погасить долги дежурному судебному приставу либо представить документы, подтверждающие выплату долга. Сейчас отрабатывается взаимодействие между судебным приставом в аэропорту, дежурным специалистом в аппарате регионального управления, Центральным аппаратом ФССП России и Пограничной службой.,

Тем не менее, оставлять на последний момент вопрос снятия ограничения судебные приставы категорически не советуют и рекомендуют всем, кто запланировал встретить Новый год и провести праздничные дни за рубежом, немедленно обратиться к банку данных исполнительных производств на сайте УФССП по Нижегородской области и проверить себя — нет ли долгов.