Приёмная губернатора Нижегородской области проведёт бесплатные консультации для льготников

11 июля с 14:00 часов приёмная губернатора и правительства Нижегородской области проведёт бесплатные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики и государственно-правового департамента Нижегородской области.Консультации будут проходить по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9. Предварительная запись осуществляется до 5 июля с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 по тому же адресу.Справки по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.