Причиной деформации пятиэтажки в Дзержинске эксперты назвали карстовые процессы

Причиной деформации пятиэтажки в Дзержинске стали карстовые процессы. Предполагается, что строители 40 лет назад не учли этой опасности.

Предварительную причину образования трещин в доме по улице Будённого со слов экспертов называет Управление информации и взаимодействия со СМИ администрации Дзержинска: карстово-суффози онные процессы, то есть опускание участков поверхности, и возможные нарушения при проектировании и строительстве дома.

До сих пор трещины наблюдались только в одном из двух подъездов дома, но вчера вечером они появились и во втором. Начальник Управления информации и взаимодействия со СМИ администрации Дзержинска Александр Марков сообщил нам, что после семи дней наблюдения ситуация снова будет обсуждаться в начале следующей недели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В загородном центре «Город спорта» сейчас находятся 39 жильцов пострадавшего дома, но теперь понятно, что в свои квартиры люди, если и вернутся, то очень не скоро, и готовится ещё один объект для их временного размещения — бывшая гостиница по улице Ульянова. Там 11 комнат на 22 спальных места. По словам Маркова, если трещины через неделю не увеличатся и людям разрешат прийти за имуществом, то будет составлен график по квартирам, чтобы не возникло столпотворения.

Кроме того, жителям, если у них есть по ситуации вопросы юридического характера, предложили подготовить их письменно. Юристы администрации будут давать консультации.