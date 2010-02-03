Причёски и платья со световозвращателями представят в Нижнем Новгороде
Причёски и платья со световозвращателями представят в Нижнем Новгороде. Необычная акция по пропаганде безопасности на дороге пройдёт 14 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области.
Акция в день всех влюблённых пройдёт в рамках проекта «Засветись!»: нижегородский дизайнер одежды Павел Рябинин представит вечерние платья, в которые интегрированы световозвращатели, а стилисты одного из салонов красоты — женские причёски, созданные с использованием светоотражающих лент. В качестве моделей выступят сотрудницы пресс-службы Главного управления МВД по Нижегородской области, а для студенток Высшей школы-экономики, волонтёров проекта, проведут мастер-класс: как сделать несложные «светящиеся» причёски. В дальнейшем волонтёры посетят нижегородскую школу-интернат №1, где научат школьников делать световозвращатели и передадут воспитанницам навыки, как плести косы с помощью световозвращательных лент, чтобы стать заметней на дороге в тёмное время суток.
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