Причёски и платья со световозвращателями представят в Нижнем Новгороде

Причёски и платья со световозвращател ями представят в Нижнем Новгороде. Необычная акция по пропаганде безопасности на дороге пройдёт 14 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Акция в день всех влюблённых пройдёт в рамках проекта «Засветись!»: нижегородский дизайнер одежды Павел Рябинин представит вечерние платья, в которые интегрированы световозвращател и, а стилисты одного из салонов красоты — женские причёски, созданные с использованием светоотражающих лент. В качестве моделей выступят сотрудницы пресс-службы Главного управления МВД по Нижегородской области, а для студенток Высшей школы-экономики, волонтёров проекта, проведут мастер-класс: как сделать несложные «светящиеся» причёски. В дальнейшем волонтёры посетят нижегородскую школу-интернат №1, где научат школьников делать световозвращател и и передадут воспитанницам навыки, как плести косы с помощью световозвращател ьных лент, чтобы стать заметней на дороге в тёмное время суток.