Презентация XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоится в Нижегородской области

10:54 — 14.02.2017

 Ольга Севрюгина


Презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, пройдет сегодня в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии в рамках праздничного концерта, посвященного Дню всех влюбленных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Для того, чтобы принять участие в фестивале, нужно заполнить анкету на сайте Russia2017.com, в которой рассказать о себе. Студенты, у которых есть аккаунт в системе «Молодежь России», могут подать заявку на сайте Росмолодёжь. Есть и мобильное приложение «Russia 2017». Регистрация заканчивается 15 апреля. Далее начнется второй этап отбора претендентов - очное собеседование на базе Лингвистического университета. Те, кто хочет участвовать в фестивале, должны будут подтвердить знание иностранных языков, и обосновать свою гражданскую позицию.
Принимать международный фестиваль студентов Россия будет в третий раз. Основные мероприятия пройдут на площадках Олимпийского парка Сочи. По прогнозам организаторов участниками фестиваля станут более 20 000 человек из 150 стран мира

Теги: Культура

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