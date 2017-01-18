Презентация нового исторического романа Елены Крюковой состоится в Нижнем Новгороде

11:19 — 17.01.2017

 Елисавета Торопова


Новый исторический роман «Солдат и царь» нашей землячкиЕлены Крюковой будет представлен в Нижнем Новгороде 24 января в областной библиотеке имени Ленина. Об этом автор романа сообщает на своей странице в социальной сети.

Елена также сообщает о том, что роман «Солдат и царь» в 2016 году стал лауреатом Международной литературной премии им. Куприна и Международной Южно-Уральской литературной премии, получил Золотой диплом Седьмого Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" и диплом Всероссийской литературной премии им. А. В. Суворова.
Презентация состоится 24 января 2017 года в 17.30 в ГОУНБ им.Ленина.

Теги: Культура

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