Презентация нового исторического романа Елены Крюковой состоится в Нижнем Новгороде



Елена также сообщает о том, что роман «Солдат и царь» в 2016 году стал лауреатом Международной литературной премии им. Куприна и Международной Южно-Уральской литературной премии, получил Золотой диплом Седьмого Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" и диплом Всероссийской литературной премии им. А. В. Суворова.

Презентация состоится 24 января 2017 года в 17.30 в ГОУНБ им.Ленина.