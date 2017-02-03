Презентация инвестиционного потенциала нижегородского региона прошла в Американской торговой палате

Презентацию инвестиционного потенциала Нижегородского области в Американской торговой палате в Москве провел губернатор Валерий Шанцев, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. Американские бизнесмены высоко оценили инвестиционный климат региона, его потенциал для развития бизнеса, и озвучили готовность вкладываться в нижегородскую экономику.

- В Нижегородской области нет нефти и газа, все приходится делать своими руками, что и является залогом того успеха, которым пользуется регион. Интерес среди наших компаний очень большой, - подчеркнул президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко.

Напомним, что в регионе действует система финансовых и нефинансовых мер поддержки инвесторов. По итогам 2016 года в рейтинге инвестиционного климата регионов России, составленном агентством «ЭКСПЕРТ РА» Нижегородская область не только улучшила результаты, но и переместилась из группы с умеренным риском в группу с минимальным риском.