Презентация инвестиционного потенциала нижегородского региона прошла в Американской торговой палате

13:18 — 30.01.2017

 Елисавета Торопова


Презентацию инвестиционного потенциала Нижегородского области в Американской торговой палате в Москве провел губернатор Валерий Шанцев, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. Американские бизнесмены высоко оценили инвестиционный климат региона, его потенциал для развития бизнеса, и озвучили готовность вкладываться в нижегородскую экономику.

- В Нижегородской области нет нефти и газа, все приходится делать своими руками, что и является залогом того успеха, которым пользуется регион. Интерес среди наших компаний очень большой, - подчеркнул президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко.

Напомним, что в регионе действует система финансовых и нефинансовых мер поддержки инвесторов. По итогам 2016 года в рейтинге инвестиционного климата регионов России, составленном агентством «ЭКСПЕРТ РА» Нижегородская область не только улучшила результаты, но и переместилась из группы с умеренным риском в группу с минимальным риском.

- В 2016 году инвестиционный климат региона улучшился. Этому поспособствовало принятие новых законодательных инициатив, таких как возможность получения земельных участков без торгов при реализации масштабных и социально-значимых инвестиционных проектов, - отмечает министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Екатерина Пивоварова.

Теги: Экономика

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