Преподаватели Нижегородской духовной семинарии совершили литургию в индийском посёлке

В начале февраля состоялась очередная, 16-я пастырская поездка преподавателей Нижегородской духовной семинарии на площадку строительства АЭС «Куданкулам» на юге Индии (штат Тамил Наду). Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.

Визит был приурочен к первой подготовительной неделе Великого Поста – неделе мытаря и фарисея, а также дню памяти новомучеников и исповедников Российских.

В храме-часовне преподобного Серафима Саровского в посёлке атомостроителей Анувиджай была совершена божественная литургия, на которой прихожане смогли исповедаться и причаститься.

Традиционно состоялись молебны, панихида и богослужения перед храмовой иконой преподобного Серафима Саровского с частицей его святых мощей. Присутствующие молились за сохранение мира и прекращение кровопролития на Украине, поскольку часть сотрудников АЭС «Куданкулам» с российской стороны являются украинскими гражданами.