Премьерный показ фильма «Дивное Дивеево» прошёл в Серафимо-Дивеевском монастыре

В просветительском центре Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевс кого монастыря состоялся премьерный показ документального фильма «Дивное Дивеево», снятого студией «Фильмотограф». Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.

Первый показ фильма состоялся в Москве в Центральном Доме кино 22 декабря 2016 года — в день, когда отмечалось 190-летие создания Мельничной общины, ставшей основанием Дивеевского монастыря.

В Дивееве фильм представили режиссер и автор сценария Андрей Холенко, продюсер Алена Шмакова, композитор и звукорежиссер Вадим Преображенский.