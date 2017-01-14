Премьерный показ фильма «Дивное Дивеево» прошёл в Серафимо-Дивеевском монастыре

15:28 — 12.01.2017

 Полина Кульбякина


В просветительском центре Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря состоялся премьерный показ документального фильма «Дивное Дивеево», снятого студией «Фильмотограф». Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.

Первый показ фильма состоялся в Москве в Центральном Доме кино 22 декабря 2016 года — в день, когда отмечалось 190-летие создания Мельничной общины, ставшей основанием Дивеевского монастыря.

В Дивееве фильм представили режиссер и автор сценария Андрей Холенко, продюсер Алена Шмакова, композитор и звукорежиссер Вадим Преображенский.

Съемки продолжались два года. Вся работа над фильмом велась на безвозмездной основе. Более того, авторы ленты привезли в дар монастырю пятитысячный тираж на DVD, который удалось издать благодаря тому, что проект «Дивное Дивеево» был заявлен как краудфандинг (вариант благотворительного сбора), и в него внесли свои средства 700 участников.

Теги: Культура

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