Премьерный показ фильма «Дивное Дивеево» прошёл в Серафимо-Дивеевском монастыре
В просветительском центре Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевс
Первый показ фильма состоялся в Москве в Центральном Доме кино 22 декабря 2016 года — в день, когда отмечалось 190-летие создания Мельничной общины, ставшей основанием Дивеевского монастыря.
В Дивееве фильм представили режиссер и автор сценария Андрей Холенко, продюсер Алена Шмакова, композитор и звукорежиссер Вадим Преображенский.
Съемки продолжались два года. Вся работа над фильмом велась на безвозмездной основе. Более того, авторы ленты привезли в дар монастырю пятитысячный тираж на DVD, который удалось издать благодаря тому, что проект «Дивное Дивеево» был заявлен как краудфандинг (вариант благотворительно
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