Представители турбизнеса из Китая побывали в Нижегородской области

Представители турбизнеса из Китая знакомятся с Нижегородской областью в рамках рекламно-информа ционного тура, который проходит с 17 по 21 декабря. Проект организован в рамках программы «Развития предпринимательс тва и туризма Нижегородской области» министерством промышленности, торговли и предпринимательс тва Нижегородской области совместно с Нижегородским туристско-информ ационным центром и туристической компанией «Романовой Ольги».

Два дня китайские туроператоры провели в два дня провели в Нижнем Новгороде: осмотрели Кремль, прогулялись по Большой Покровской, побывали в Усадьбе Рукавишниковых, познакомились с экспозицией литературного музея им. М.Горького и Домика Каширина, посетили планетарий, прокатились по городу в ретро-автомобиля х произведенных на заводе «ГАЗ» и на экскурсионном трамвайчике. Сегодня китайская делегация отправилась в область: Семенов и Городец. Их встретила В Семенове их ждала встреча с Государыней Хохломой, знакомство с искусством хохломской росписи, посещение фабрики «Хохломская роспись», встреча с художниками, создателями уникальных всемирно известных шедевров. Самый древний город Нижегородской области подготовил для заморских гостей фольклорную программу «Городецкий разгуляй», посещение «Терема русского самовара» и музейного комплекса «Город мастеров».

Китай — самый перспективный рынок въездного туризма в Россию. Более 100 млн. туристов в год выезжает за пределы Китая. За 8 месяцев 2016 года в Россию по безвизовому каналу въехало более 570 тыс. китайских туристов, по сравнению с 2015 годом рост составил 41%. Россия — третья по посещаемости страна в Европе. Китай занимает первое место в мире по расходам туристов за рубежом. (По данным НП «ОМИТ «Мир без границ»(2016), ЮНВТО (World Tourism Organization (2016)). Поэтому данный визит представительной делегации туроператоров из Китая носит важный и перспективный характер для развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма между Нижегородской областью и Китаем, что внесет свой вклад в расширение экономических и дружественных отношений двух стран — России и Китая.

Как оценит китайская делегация потенциал Нижегородской области — читайте в ближайших выпусках Деловой газеты «Нижегородская правда»