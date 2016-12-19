Представители турбизнеса из Китая побывали в Нижегородской области

17:04 — 20.12.2016

 Елисавета Торопова


Представители турбизнеса из Китая знакомятся с Нижегородской областью в рамках рекламно-информационного тура, который проходит с 17 по 21 декабря. Проект организован в рамках программы «Развития предпринимательства и туризма Нижегородской области» министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с Нижегородским туристско-информационным центром и туристической компанией «Романовой Ольги». 

Два дня китайские туроператоры провели в два дня провели в Нижнем Новгороде: осмотрели Кремль, прогулялись по Большой Покровской, побывали в Усадьбе Рукавишниковых, познакомились с экспозицией литературного музея им. М.Горького и Домика Каширина, посетили планетарий, прокатились по городу в ретро-автомобилях произведенных на заводе «ГАЗ» и на экскурсионном трамвайчике. Сегодня китайская делегация отправилась в область: Семенов и Городец. Их встретила В Семенове их ждала встреча с Государыней Хохломой, знакомство с искусством хохломской росписи, посещение фабрики «Хохломская роспись», встреча с художниками, создателями уникальных всемирно известных шедевров. Самый древний город Нижегородской области подготовил для заморских гостей фольклорную программу «Городецкий разгуляй», посещение «Терема русского самовара» и музейного комплекса «Город мастеров».

Китай — самый перспективный рынок въездного туризма в Россию. Более 100 млн. туристов в год выезжает за пределы Китая. За 8 месяцев 2016 года в Россию по безвизовому каналу въехало более 570 тыс. китайских туристов, по сравнению с 2015 годом рост составил 41%. Россия — третья по посещаемости страна в Европе. Китай занимает первое место в мире по расходам туристов за рубежом. (По данным НП «ОМИТ «Мир без границ»(2016), ЮНВТО (World Tourism Organization (2016)). Поэтому данный визит представительной делегации туроператоров из Китая носит важный и перспективный характер для развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма между Нижегородской областью и Китаем, что внесет свой вклад в расширение экономических и дружественных отношений двух стран — России и Китая.

Как оценит китайская делегация потенциал Нижегородской области — читайте в ближайших выпусках Деловой газеты «Нижегородская правда»

Теги: Экономика

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