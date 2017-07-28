Представители Tele2 назвали причины неполадок со связью

Стала известно, почему абоненты Tele2 остались без связи в Нижегородской области.

- На сети Tele2 велись технические работы по улучшению качества мобильного интернета, - об этом "Нижегородской правде" сообщила менеджер по работе со СМИ Макрорегиона «Волга» Tele2 Екатерина Трусилина. - Данные модификации предполагают внедрение новой технической платформы, которая требует перезагрузки абонентских интернет-настроек. В результате этой перезагрузки, у незначительного числа абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе мобильного интернета, а в некоторых случаях голосовой связи.Техническая служба Tele2 оперативно обнаружила неполадку и к настоящему времени работа всех сервисов восстановлена в полном объеме.