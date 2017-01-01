Представители нижегородской прессы и туриндустрии приглашаются на Press Brunch Workshop

Представители нижегородской прессы и туристической индустрии могут принять участие в Press Brunch Workshop, который впервые состоится в Москве 12-13 марта.

Мероприятие организовано в формате рабочей встречи для предметного обсуждения медиапланана на 2017 год между поставщиками информации о туристических продуктах (Управления по туризму, авиакомпании, отели) и производителями текстов и фотографий в лице редакторов печатных и онлайн-изданий в темахtravel, food, lifestyle, wedding, а также фотографов, журналистов, Instagram-блогер ов с совокупным охватом около 5 млн. подписчиков.

На воркшоп приглашены редакторы, авторы, фрилансеры редакций журналов, газет и телевизионных студий России, а также представители СМИ из стран СНГ: Грузии, Армении, Украины, Азербайджана, Казахстана - всего около 200 представителей средств массовой информации.

«Настала острая необходимость проведения такого специализированн ого мероприятия. Потому что меняются способы общения с читательской аудиторией. Теперь пресса использует нативную рекламу, сторителлинг, лонгриды, посты в соцсетях. Изменился подход к информационным поводам. На Press Brunch Workshop мы совместим знания и опыт представителей СМИ с потребностями профессионалов туристического бизнеса» - убеждена Юлия Щукина, основатель Школы travel-журналист ики Travelogia, организатор Press Brunch Workshop.

12 марта в мероприятии участвуют представители национальных офисов по туризму. 13 марта участие примут региональные управления по туризму и ТИЦ России. Все посетители получат каталог участников с подробным описанием предоставляемых услуг и их контактов. Вход для посетителей бесплатный после предварительной регистрации.

Дополнительная информация и регистрация на Press Brunch Workshop: info @travelogia. net