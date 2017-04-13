Представители 13 стран и 30 регионов России зарегистрировались для участия в «Великих реках»

Представители 13 стран и 30 российских регионов зарегистрировались для участия в форуме «Великие реки» — одного из мероприятий Года экологии. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев по итогам заседания регионального оргкомитета по подготовке и проведению 19-го Международного форума «Великие реки (Экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность) — 2017».

Форум открывается 16 мая. В течение четырёх дней в рамках конгрессной части мероприятияучастники обсудят наиболее актуальные вопросы сферы обращения с отходами, а также проблемы обеспечения безопасного транзитного судоходства на Волге и решения экологических проблем при установлении НПУ водохранилища Чебоксарской ГЭС на отметке 63 метра. Выставочная часть будет представлена тремя специализированными выставками — «Чистая вода. Технологии. Оборудование», «Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение» и «Великие реки России».

— Отличием данного форума станет его сильная научно-практическая составляющая: расширена повестка круглых столов, за месяц до форума заявлены уже более 400 докладов, — подчеркнула и. о. министра экологии Нижегородской области Надежда Преподобная.