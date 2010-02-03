Представителей НКО Нижнего Новгорода научат работать со СМИ и в соцсетях

11 февраля Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» совместно с РООИ «Перспектива» (г. Москва) проведёт семинар «Эффективное продвижение некоммерческих организаций в средствах массовой информации и социальных сетях».

- Мы провели анализ активности НКО и выяснили, что около половины нижегородских некоммерческих организаций не имеют своих страниц в наиболее популярных социальных сетях, - констатировал факт координатор развития корпоративной социальной ответственности бизнеса РООИ «Перспектива» в Нижегородской области и руководитель НРОО инвалидов «Ковчег» Роман Пономаренко, - Между тем, основным каналом двусторонней коммуникации между нижегородцами и НКО на сегодня становятся именно социальные сети. Мы уверены: этот канал необходимо «пробить». Семинар станет первым, и, надеюсь, серьезным шагом в освоении представителями НКО принципов взаимодействия со СМИ и рядовыми нижегородцами.