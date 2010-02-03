Предприятиям предоставят рассрочку при выкупе недвижимости у муниципалитета

Администрация Нижнего Новгорода представит субъектам малого и среднего предпринимательс тва льготу при реализации преимущественног о права выкупа арендованного у муниципалитета помещения, если они уже имеют долю в праве общей долевой собственности. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

— Раньше, чтобы воспользоваться этим правом и выкупить помещение у города, предпринимателям необходимо было либо внести все средства сразу либо брать в банке кредит, — напомнила директор департамента экономического развития, предпринимательс тва и закупок Ирина Семашко. — Сейчас мы предлагаем нашим инвесторам рассрочку до конца финансового года на льготных условиях — с уплатой процентов в размере одной трети ставки рефинансирования Центробанка.

Муниципалитет же благодаря данной мере получит возможность увеличить количество продаваемого имущества и обеспечить дополнительные поступления доходов в городской бюджет.