Предприятиям предоставят рассрочку при выкупе недвижимости у муниципалитета
Администрация Нижнего Новгорода представит субъектам малого и среднего предпринимательства льготу при реализации преимущественного права выкупа арендованного у муниципалитета помещения, если они уже имеют долю в праве общей долевой собственности. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.
— Раньше, чтобы воспользоваться этим правом и выкупить помещение у города, предпринимателям необходимо было либо внести все средства сразу либо брать в банке кредит, — напомнила директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Ирина Семашко. — Сейчас мы предлагаем нашим инвесторам рассрочку до конца финансового года на льготных условиях — с уплатой процентов в размере одной трети ставки рефинансирования Центробанка.
Муниципалитет же благодаря данной мере получит возможность увеличить количество продаваемого имущества и обеспечить дополнительные поступления доходов в городской бюджет.
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