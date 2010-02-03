Праздник русского валенка пройдет в Бутурлинском районе

15:39 — 10.02.2017

 Ольга Гогуленко


В Бутурлинском районе предлагают взглянуть по-новому на валенки.

В рамках праздника русского валенка пройдёт творческий конкурс «Валенки-STYLE». Участникам предлагается придумать новый декор для традиционной зимней русской обувки. 

Работы будут оцениваться в шести номинациях, где представят суперстильные, расписные, народные валенки, а также валенок - -символ года, образ и валенок мечты. Победителей определят зрители.

Теги: Губерния

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