Праздник русского валенка пройдет в Бутурлинском районе

В Бутурлинском районе предлагают взглянуть по-новому на валенки.

В рамках праздника русского валенка пройдёт творческий конкурс «Валенки-STYLE». Участникам предлагается придумать новый декор для традиционной зимней русской обувки.

Работы будут оцениваться в шести номинациях, где представят суперстильные, расписные, народные валенки, а также валенок - -символ года, образ и валенок мечты. Победителей определят зрители.