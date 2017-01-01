Правительство ищет нового инвестора для строительства биатлонного комплекса на Бору

Нижегородское правительство ищет нового инвестора для строительства биатлонного комплекса.

Предполагалось, что строительство биатлонного комплекса «Моховые горы» на Бору будет организовано в два этапа. В рамках первого (2016 год) планировалось строительство стадиона, в рамках второго (до конца 2018 года) – гостиничного комплекса и оздоровительного центра.

Однако, как заявили в министерстве спорта Нижегородской области, «потенциальные инвесторы, ранее заинтересованные в проекте, в настоящий момент отложили принятие решения, по их словам, из-за изменения экономической ситуации в стране». Поэтому в настоящий момент идут работы по поиску бюджетного финансирования и инвесторов для реализации проекта.