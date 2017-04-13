Пожароопасный сезон в Нижегородской области будет открыт с 17 по 28 апреля. Сначала – по югу региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

С 17 апреля пожароопасный сезон будет открыт в Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Павловском, Первомайском, Починковском, Разинском и Шатковском лесничествах. С 24 апреля – по центру области (Арзамасское, Балахнинское, Борское, Богородское, Бутурлинское, Вачское, Городецкое, Дальнеконстантиновское, Кстовское, Лысковское, Михайловское, Мухтоловское, Семеновское, Сосновское и Сергачское лесничества), с 28 апреля - по северу (Варнавинское, Ветлужское, Воскресенское, Ковернинское, Краснобаковское, Пижемское, Сокольское, Тонкинское, Уренское, Шахунское и Шарангское лесничества). И.о. директора областного департамента лесного хозяйства Юрий Сычёв призвал нижегородцев соблюдать правила противопожарной безопасности и незамедлительно сообщать обо всех возгораниях в лесу по телефонам прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, региональной диспетчерской службы (831) 430-01-23 и единому номеру спасения 112.