В заключительном матче первой домашней серии сезона хоккеисты нижегородского «Торпедо» обыграли минское «Динамо» со счетом 2:1.

Первую шайбу встречи почти перед перерывом забросил в ворота соперника «автозаводец» Ренат Мамашев. В начале второго тайма «Динамо» удалось сравнять счет, однако вскоре игроки нижегородской команды забили еще одну шайбу в ворота минской команды. В третьем периоде счет остался неизменным.- Игра была очень тяжелой. Мы потратили много сил. В концовке постарались сыграть по счету. Тренеры нацеливали нас на то, чтобы мы больше играли в зоне соперника, не теряли шайбу на чужой синей линии. Не все у нас получалось, но ребята бились до конца и одержали заслуженную победу, - сказал после игры нападающий «Торпедо» Владимир Галузин.