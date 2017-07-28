«Помощницу в родах» ждут в Нижнем Новгороде
«Помощницу в родах» ждут в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде будет пребывать икона Божией Матери «Помощница в родах». Она будет находится в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи.
С 1 по 15 октября в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи будет пребывать икона Божией Матери «Помощница в родах». Об этом сообщила пресс-служба нижегородской епархии.
Святой лик будет находится в храме по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Постоянно этот чтимый образ находится в арзамасском приходе собора во славу Воскресения Христова.
52
Комментирование данного материала запрещено администрацией.