«Помощницу в родах» ждут в Нижнем Новгороде

13:07 — 09.09.2017

 pravda-nn.ru

«Помощницу в родах» ждут в Нижнем Новгороде

Автор фото: пресс-служба Нижегородской епархии

«Помощницу в родах» ждут в Нижнем Новгороде

13:07 — 09.09.2017

 pravda-nn.ru


В Нижнем Новгороде будет пребывать икона Божией Матери «Помощница в родах». Она будет находится в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи.


С 1 по 15 октября в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи будет пребывать икона Божией Матери «Помощница в родах». Об этом сообщила пресс-служба нижегородской епархии.

Святой лик будет находится в храме по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Постоянно этот чтимый образ находится в арзамасском приходе собора во славу Воскресения Христова.

52

Комментирование данного материала запрещено администрацией.