Полхов-майдановская матрёшка стартует в кругосветное путешествие из Нижнего Новгорода

12 июля в 12:00 на территории Живого музея ремесла и рукоделия «Ильинка-42А» состоится старт культурно-благотворительной акции «Матрёшка-Путешественница». Её целью станет популяризация традиционных ремёсел и культуры Нижегородской области в России и за рубежом и возрождение традиционной школы полхов-майдановской росписи.

Акцию проводят Центр культуры «Рекорд», Живой музей ремесла и рукоделия «Ильинка-42А» и Фонд социальной и творческой реабилитации «ИРИС».

Суть мероприятия сводится к тому, что Матрёшка по имени Матрёна Ильинична, а затем еще 9 ее «коллег» с интервалом от двух до трёх недель отправляются в кругосветное путешествие путём передачи их от участника к участнику. Все желающие принять участие в акции должны будут сделать селфи с Матрёшкой на фоне какой-либо достопримечательности, выложить его на открытой стене аккаунта Матрешки в сети Facebook и в течение трёх суток передать Матрёшку следующему участнику. Наблюдать за ходом акции в режиме онлайн можно будет в соцсетях.