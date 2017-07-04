Полхов-майдановская матрёшка стартует в кругосветное путешествие из Нижнего Новгорода
Полхов-майдановская матрёшка стартует в кругосветное путешествие из Нижнего Новгорода
12 июля в 12:00 на территории Живого музея ремесла и рукоделия «Ильинка-42А» состоится старт культурно-благотворительной акции «Матрёшка-Путешественница». Её целью станет популяризация традиционных ремёсел и культуры Нижегородской области в России и за рубежом и возрождение традиционной школы полхов-майдановской росписи.
Акцию проводят Центр культуры «Рекорд», Живой музей ремесла и рукоделия «Ильинка-42А» и Фонд социальной и творческой реабилитации «ИРИС».
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