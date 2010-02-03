Полгода исправительных работ получил алиментщик из Городецкого района

11:17 — 10.02.2017

 Юлия Полякова


Полгода исправительных работ получил алиментщик из Городецкого района. На содержание сына он задолжал более 165 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

За неуплату алиментов на содержание сына нерадивого отца уже привлекали к административной ответственности, наказав 100 часами обязательных работ. Но мужчину это не образумило. 

Являясь физически здоровым и трудоспособным, в течение длительного времени он официально нигде не работал, в центр занятости населения не обращался. Второй раз алиментщика наказали уже по уголовной статье. При прохождении исправительных работ 10 процентов с заработка осужденного будут удерживать в доход государства.

Теги: Криминал

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