Покупательная способность нижегородцев превысила среднероссийский уровень - Росстат

Покупательная способность денежных доходов нижегородцев превысила среднероссийский уровень. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

По информации службы статистики, среднемесячный доход жителя Нижегородской области в первом квартале 2017 года в 3,1 раза превысил прожиточный минимум, а среднероссийский показатель – в 2,8 раза.- Положительным фактом является то, что в текущем году в Нижегородской области наблюдается рост реальной заработной платы, и он складывается выше, чем в среднем по РФ: темп роста реальной заработной платы по Нижегородской области в январе-апреле 2017 года составил 3,1% к соответствующему периоду 2016 года, в целом по России этот показатель составил 2,4%, - добавили в Росстате.