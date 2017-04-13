Поисковый отряд из Балахны отправится на Вахту памяти 22 апреля. Работать будут в Ленинградской области. Об этом нам сообщила пресс-секретарь главы Балахнинского района Светлана Астахова.

На Вахту памяти в составе поискового отряда «Балахнинский уездъ» отправятся шестеро учащихся Нижегородского кадетского корпуса ПФО, расположенного в деревне Истомино Балахнинского района, и командир отряда Юлия Задорожнова. К отряду, возможно, присоединятся также выпускники кадетского корпуса, если их отпустят из военных училищ. Отряд будет вести раскопки в урочище Гайтолово, в районе Синявинских высот. Самую затратную часть поездки — переезд туда и обратно — поисковикам профинансируют из районного бюджета.