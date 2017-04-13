Поисковый отряд из Балахны отправится на Вахту памяти 22 апреля
Поисковый отряд из Балахны отправится на Вахту памяти 22 апреля
Поисковый отряд из Балахны отправится на Вахту памяти 22 апреля. Работать будут в Ленинградской области. Об этом нам сообщила пресс-секретарь главы Балахнинского района Светлана Астахова.
На Вахту памяти в составе поискового отряда «Балахнинский уездъ» отправятся шестеро учащихся Нижегородского кадетского корпуса ПФО, расположенного в деревне Истомино Балахнинского района, и командир отряда Юлия Задорожнова. К отряду, возможно, присоединятся также выпускники кадетского корпуса, если их отпустят из военных училищ. Отряд будет вести раскопки в урочище Гайтолово, в районе Синявинских высот. Самую затратную часть поездки — переезд туда и обратно — поисковикам профинансируют из районного бюджета.
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