Поисковый отряд из Балахны отправится на Вахту памяти 22 апреля

17:13 — 17.04.2017

 Юлия Полякова

Поисковый отряд из Балахны отправится на Вахту памяти 22 апреля

17:13 — 17.04.2017

 Юлия Полякова


Поисковый отряд из Балахны отправится на Вахту памяти 22 апреля. Работать будут в Ленинградской области. Об этом нам сообщила пресс-секретарь главы Балахнинского района Светлана Астахова.

На Вахту памяти в составе поискового отряда «Балахнинский уездъ» отправятся шестеро учащихся Нижегородского кадетского корпуса ПФО, расположенного в деревне Истомино Балахнинского района, и командир отряда Юлия Задорожнова. К отряду, возможно, присоединятся также выпускники кадетского корпуса, если их отпустят из военных училищ. Отряд будет вести раскопки в урочище Гайтолово, в районе Синявинских высот. Самую затратную часть поездки — переезд туда и обратно — поисковикам профинансируют из районного бюджета.

Теги: История

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