Похитителя кофе задержали в Нижнем Новгороде

11:11 — 20.01.2017

 Юлия Полякова


Похитителя кофе задержали в Нижнем Новгороде. За три дня он украл из магазина 11 банок напитка. Цщерб составил 5,6 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону. 

В сетевой магазин по проспекту Гагарина злоумышленник приходил «на дело» ежедневно. Товар похищал с витрины, пока его не задержали сотрудники уголовного розыска. Подозреваемому 39 лет, у него уже есть судимость. Теперь мужчина под подпиской о невыезде.

Теги: Криминал

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