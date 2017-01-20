Похитителя кофе задержали в Нижнем Новгороде. За три дня он украл из магазина 11 банок напитка. Цщерб составил 5,6 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

В сетевой магазин по проспекту Гагарина злоумышленник приходил «на дело» ежедневно. Товар похищал с витрины, пока его не задержали сотрудники уголовного розыска. Подозреваемому 39 лет, у него уже есть судимость. Теперь мужчина под подпиской о невыезде.