Подростка, ранившего ножом одноклассника, будут судить в Нижнем Новгороде

11:41 — 17.01.2017

 Юлия Полякова


Подростка, ранившего ножом одноклассника, будут судить в Нижнем Новгороде.

Школьник сказал, что это была просто игра. По информации Следственного управления СКР по Нижегородской области, кровавый инцидент произошёл в учебном заведении в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Пострадавшего школьника увезли в больницу с ножевым ранением в грудь.

Уголовное дело было возбуждено о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование завершено. Вину школьник признал полностью, раскаялся. Он пояснил следователю, что раненил друга по неосторожности в ходе игры. Оба подростка из благополучных семей.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

18.01.2017

Семейная пара в Выксе воровала ограды с могил

Похищенное они сдавали в металлолом.

18.01.2017

Нижегородец сжёг машину своей жены

Шёл пьяным из ночного клуба и решил «обидчице» отомстить.

18.01.2017

Нижегородского полицейского взяли под стражу за превышение должностных полномочий

Следствие считает, что он из корысти не выпускал из-под ареста нарушителей.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.