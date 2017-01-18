Подростка, ранившего ножом одноклассника, будут судить в Нижнем Новгороде.

Школьник сказал, что это была просто игра. По информации Следственного управления СКР по Нижегородской области, кровавый инцидент произошёл в учебном заведении в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Пострадавшего школьника увезли в больницу с ножевым ранением в грудь.

Уголовное дело было возбуждено о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование завершено. Вину школьник признал полностью, раскаялся. Он пояснил следователю, что раненил друга по неосторожности в ходе игры. Оба подростка из благополучных семей.