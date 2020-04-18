Подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума начали в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с предстоятелем Русской Православной Старообрядческой Церкви, митрополитом Московским и всея Руси Корнилием. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках встречи глава региона и митрополит Корнилий обсудили предстоящее празднование 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.

«Грядет великий юбилей и важно организовать и провести его на самом высоком уровне», — отметил глава региона Валерий Шанцев.

По словам предстоятеля Русской Православной Старообрядческой Церкви, планируется, что основная часть мероприятий пройдет в селе Григорово Большемурашкинского района области.

«Мы начали подготовку к проведению юбилейных торжеств, которые пройдут в 2020 году, в том числе и в Нижегородской области. Григорово — место рождения протопопа Аввакума, где ежегодно собираются старообрядцы на крестный ход, чтобы поклониться нашим святым местам Мы ожидаем, что на торжества съедется свыше 1000 человек», — отметил Митрополит Корнилий.