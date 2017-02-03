Подарок от Владимира Путина получили две юные нижегородки

Своей мечтой о велотренажёре сестрёнки Света и Катя Романовы из Канавинского района Нижнего Новгорода накануне Нового года поделились не с Дедом Морозом, а с Президентом России. И глава государства её исполнил.

Девочки, хоть и инвалиды с рождения, но спортом занимаются активно: легкой атлетикой, плавают в бассейне, пробуют себя в конном спорте и на беговых лыжах. А ещё учатся в Балахне, в специализированн ой школе-интернате.

Велотренажёр для них не просто каприз: занятия на нём – в перечне рекомендаций специалистов Приволжского федерального медицинского исследовательско го центра. Сестрёнкам это просто необходимо для восстановления двигательных функций. Не помешал бы степ-тренажёр. Да и комплект беговых лыж у юных спортсменок один на двоих.

- Так что придётся на следующий раз выбирать, что просить в подарок — степпер или лыжи, – немного смутилась мама девочек Анастасия.

- Не придётся, - уверил её исполняющий главы администрации Канавинского района Михаил Шаров. – Степ-тренажёр и лыжи подарим вам сами, – пообещал он. – В самое ближайшее время.