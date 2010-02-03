Почти полтора миллиона рублей растратил директор городского общежития в Сарове. Следствие считает, что на эти деньги он отдыхал и веселился.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, директор общежития давал письменные указания работникам бухгалтерии о подготовке платёжных документов для перечисления денег на уставную деятельность организации. Таким образом он получал возможность пользоваться этими деньгами. Так продолжалось четыре года. По версии обвинения, на деньги, в том числе полученные от жильцов за жилищно-коммунал ьные услуги, директор общежития, его жена и семьи работников общежития ездили в санатории, отдыхали на теплоходе, в спортивном клубе, устраивали увеселительные мероприятия. Между тем средства муниципального предприятия, каковым является общежитие, для всего этого не предназначались. Кроме того, как считает обвинение, директор давал указания проплачивать газетные публикации, улучшающие его имидж. Директора обвиняют в растрате в особо крупном размере, совершённой с использованием служебного положения. Сам он виновным себя не признаёт.