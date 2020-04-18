Почти две тысячи нижегородцев пострадали от укусов животных. Таково количество пострадавших за три месяца этого года, что аналогично прошлогоднему периоду. А ежегодно в области регистрируется от 8900 до 9500 случаев укусов животными. На долю домашних животных приходится 56 процентов, а 42,2 процента повреждений нанесли бродячие животные. В основном кусают жителей собаки и кошки.

В целях профилактики бешенства региональный Роспотребнадзор рекомендует не контактировать с дикими животными и не прикармливать их, в случае укуса, ослюнения, оцарапывания животным как можно раньше в течение 15 минут обильно промыть рану водой с мылом, края раны обработать спиртом или 5 процентным водно-спиртовым раствором йода, и незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для проведения антирабического лечения. Также советует ежегодно вакцинировать против бешенства домашних животных, особенно перед выездом на отдых за город.