Почти две тысячи нижегородцев пострадали от укусов животных
Почти две тысячи нижегородцев пострадали от укусов животных
Почти две тысячи нижегородцев пострадали от укусов животных. Таково количество пострадавших за три месяца этого года, что аналогично прошлогоднему периоду. А ежегодно в области регистрируется от 8900 до 9500 случаев укусов животными. На долю домашних животных приходится 56 процентов, а 42,2 процента повреждений нанесли бродячие животные. В основном кусают жителей собаки и кошки.
В целях профилактики бешенства региональный Роспотребнадзор рекомендует не контактировать с дикими животными и не прикармливать их, в случае укуса, ослюнения, оцарапывания животным как можно раньше в течение 15 минут обильно промыть рану водой с мылом, края раны обработать спиртом или 5 процентным водно-спиртовым раствором йода, и незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для проведения антирабического лечения. Также советует ежегодно вакцинировать против бешенства домашних животных, особенно перед выездом на отдых за город.
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