Почти 78 миллионов рублей обманом увёл из бюджета директор нижегородской фирмы. Коммерсант представил ложные сведения в налоговую службу. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Нижнему Новгороду.

Мужчина представил фиктивные бухгалтерские документы, а также налоговую отчётность с отражением в ней сделок по купле-продаже товаров. Получалось, будто коммерческая организация неоднократно приобретала у партнёров строительные материалы, оборудование, кровельные изделия. В результате собственник предприятия увеличил сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению. Теперь 38-летнего нижегородца будут судить за мошенничество.