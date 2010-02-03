Почти 78 миллионов рублей обманом увёл из бюджета директор нижегородской фирмы

15:02 — 09.02.2017

 Юлия Полякова


Почти 78 миллионов рублей обманом увёл из бюджета директор нижегородской фирмы. Коммерсант представил ложные сведения в налоговую службу. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Нижнему Новгороду. 

Мужчина представил фиктивные бухгалтерские документы, а также налоговую отчётность с отражением в ней сделок по купле-продаже товаров. Получалось, будто коммерческая организация неоднократно приобретала у партнёров строительные материалы, оборудование, кровельные изделия. В результате собственник предприятия увеличил сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую возмещению. Теперь 38-летнего нижегородца будут судить за мошенничество.

Теги: Криминал

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