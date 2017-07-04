Почти 68 тысяч должников в Нижегородской области получат уведомления об отключении электроэнергии
Почти 68 тысяч должников в Нижегородской области получат уведомления об отключении электроэнергии
По состоянию на июнь 2017 года сумма просроченной задолженности населения Нижегородской области – клиентов ПАО «ТНС энерго НН» за электроэнергию превысила 1 миллиард рублей.
В связи со сложившейся ситуацией энергетики решили, что уже в июле 2017 году почти 68 тысяч потребителей – жителей многоквартирных и частных домов – в июле 2017 года получат уведомления о предстоящем ограничении энергоснабжения.
Чтобы остаться со светом необходимо в течение двадцати дней оплатить указанную в уведомлении сумму долга и представить подтверждающие документы через очный или онлайн Центр обслуживания клиентов
В случае непогашения задолженности в указанный период подача электроэнергии может быть приостановлена с 7 августа 2017 года.
Напомним, в случае отключения энергоснабжения жилого помещения, кроме суммы долга потребитель обязан будет возместить расходы исполнителя, связанные с введением ограничения и последующим возобновлением энергоснабжения.
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