Почти 500 литров непищевого алкоголя изъял из оборота нижегородский Роспотребнадзор

13:57 — 07.02.2017

 Полина Кульбякина


Более 4700 единиц спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны, тоники и др.) общим объемом 492,5 литров было арестовано Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

На 6 февраля сотрудники Роспотребнадзора проверили 639 торговых точек и выписали штраф предпринимателям, которые реализовывали запрещенную продукцию, на общую сумму 142,5 тыс рублей.

Управление просит жителей сообщать о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции по телефонам «горячей линии» 436-78-90 и 436-77-92.

Теги: Общество

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