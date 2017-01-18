Почти 4 тысячи нарушений прав бизнес-сообщества со стороны властей выявила прокуратура в прошлом год

В 2016 году в ходе прокурорских проверок удалось выявить почти 4 тысячи нарушений прав бизнес-сообществ а со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте Нижегородской прокуратуры.

Допущенные нарушения касались осуществления разрешительных процедур, мероприятий по контролю, предоставления государственных и муниципальных услуг, мер поддержки, налогообложения и размещения закупок. Надзорный орган вынес свыше 700 протестов и 900 представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено более тысячи лиц.