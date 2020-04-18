Почти 26 млн рублей получат сельские школы на ремонт спортзалов
Почти 26 млн рублей получат сельские школы на ремонт спортзалов
Почти 26 млн рублей получат сельские школы на ремонт спортзалов. Правительство области распределило субсидии 21 школе.
Из выделенных на ремонт и оснащение 25,86 млн рублей, 11,2 млн рублей — средства областного бюджета и 14,66 млн рублей - федерального. Среди счастливчиков сельские учебные заведения в Арзамасском, Балахнинском, Борском, Вадском, Варнавинском, Воротынском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Краснооктябрьском, Кстовском, Лукояновском, Лысковском, Павловском, Первомайском, Перевозском, Починковском, Сосновском, Сокольском, Сеченовском и Тоншаевском районах.
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