Почти 26 млн рублей получат сельские школы на ремонт спортзалов. Правительство области распределило субсидии 21 школе.

Из выделенных на ремонт и оснащение 25,86 млн рублей, 11,2 млн рублей — средства областного бюджета и 14,66 млн рублей - федерального. Среди счастливчиков сельские учебные заведения в Арзамасском, Балахнинском, Борском, Вадском, Варнавинском, Воротынском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Краснооктябрьском, Кстовском, Лукояновском, Лысковском, Павловском, Первомайском, Перевозском, Починковском, Сосновском, Сокольском, Сеченовском и Тоншаевском районах.