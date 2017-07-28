



По данным регионального минстроя, задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, выполняются в срок







Почти 15 тысяч нижегородцев переехали в новые квартиры из аварийных домов. На этом регион завершает программу расселения жителей из домов, признанными аварийными до 2012 года, и переходит к новому этапу с 1 января 2019 года. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки главы региона Валерия Шанцева в Кулебаки. В рамках поездки губернатор вручил 23 семьям ключи от квартир в новом 3-х этажном жилом доме.



Как рассказала Валерию Шанцеву одна из новоселов Юлия Докторова, их семья много лет прожила в старом бараке. «Там у нас не было отдельной ванной и горячей воды. Весь дом рушился на глазах, потолок протекал, была плесень. Сейчас все есть: и газ, и отопление. Рады, что, наконец-то, получили свою новую квартиру», - призналась она.



Министр строительства региона Алексей Сыров отметил, что «задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, выполняются в срок - по программе переселения улучшили свои жилищные условия уже почти 15 тысяч человек. Для их переселения введено в эксплуатацию 550 многоквартирных домов, только в 2017 году по программе введен в эксплуатацию 86 домов».



«Я часто общаюсь с «переселенцами» из аварийного жилья, только за последние две недели вручал ключи от нового жилья на Бору и здесь, в Кулебаках. Впечатление каждый раз двойственное. С одной стороны, радость, а с другой — люди плачут от счастья, что у них теперь есть водопровод и канализация, потому что всю жизнь по очереди с соседями мылись в бане. Подобное в 21 веке просто недопустимо!», - отметил глава региона.



«В настоящее время мы заканчиваем очередной, четвертый, этап программы. Сейчас переселены почти все нижегородцы, чьи квартиры и дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года, - отметил губернатор Валерий Шанцев. - На сегодняшний день еще 1 000 человек нуждается в смене жилья. Эта задача выполнимая, поэтому мы будем подключать муниципалитеты, чтобы в короткие сроки жителям дать комфортабельное и благоустроенное жилье».



О необходимости продлевать программу ранее заявил и Президент РФ Владимир Путин. «Масштаб проблемы, конечно, очень большой, и в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года. Разумеется, хотелось бы сделать ещё больше и расширить эти рамки, но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть. Тем не менее, поручаю правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период предлагаю продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. Тем более что проект закона в правительстве проработан и готов к тому, чтобы быть принятым», — подчеркнул глава государства во время совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.



Напомним, в 2012 году глава региона Валерий Шанцев поставил задачу в течение пяти лет полностью ликвидировать аварийный фонд, поставленный на учет в Нижегородской области до 1 января 2012 года. Всего планировалось к расселению около 280 тыс. кв.м. аварийного жилья, то есть более 16 тысяч нижегородцев должны переехать в новые квартиры.



По итогам 2016 года Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов ПФО по вводу жилья. За прошедший год в регионе в эксплуатацию было введено 1 271,7 тысяч кв. метров жилья, в том числе в Нижнем Новгороде – 453 тысячи кв. м. По данным министерства строительства области, в целом по России наблюдается тенденция падения активности на рынке строящегося жилья. По данным Росстата, ввод жилья в России в 2016 году упал на 6,5% по сравнению с показателем 2015 года. В Нижегородской области падения нет, наш план прошлого года выполнен на 101%.

