Победителем конкурса Автозаводского района «Учитель года-2017» стала учитель информатики лицея №36

10:32 — 11.02.2017

 Алина Малинина


Победителем конкурса Автозаводского района «Учитель года-2017» стала учитель информатики лицея №36 Лариса Сесорова. Именно она представит Автозаводский район на городском конкурсе «Учитель года - 2017».
Традиционное состязание педагогического мастерства проходило в десятый раз.В юбилейном конкурсе за лидерство боролись четыре педагога, в числе которых : были также учитель начальных классов, преподаватель-организатор ОБЖ и учитель химии.
«Казалось бы, у нас есть прописанные критерии для оценки конкурсантов, - . подчеркнула почетный гость конкурса, заслуженный учитель Российской Федерации Мария Бурова. - Но я, прежде всего, обращаю внимание на качества, которые учителя желают видеть в своих учениках. Отрадно видеть, что все педагоги культивируют в школьниках патриотизм и доброту.

Теги: Общество

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