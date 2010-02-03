Победитель всемирного фестиваля архитектуры выступит с лекцией в Нижнем Новгороде

17 февраля в рамках IV Открытого архитектурного Конкурса Приволжского федерального округа «АРХНОВАЦИЯ» состоится встреча с архитектором Никитой Явейном (г. Санкт-Петербург) . Об этом сообщается на сайте компании «Керма».

Никита Явейн — руководитель ахитектурного бюро «Студия 44», которое является одним из крупнейших частных проектных фирм в Санкт-Петербурге и в России. Команда Никиты впервые стала победителем Всемирного фестиваля архитектуры (WAF) — одного из самых престижных конкурсов мира.