Победитель всемирного фестиваля архитектуры выступит с лекцией в Нижнем Новгороде

16:52 — 08.02.2017

 Полина Кульбякина


17 февраля в рамках IV Открытого архитектурного Конкурса Приволжского федерального округа «АРХНОВАЦИЯ» состоится встреча с архитектором Никитой Явейном (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщается на сайте компании «Керма».

Никита Явейн — руководитель ахитектурного бюро «Студия 44», которое является одним из крупнейших частных проектных фирм в Санкт-Петербурге и в России. Команда Никиты впервые стала победителем Всемирного фестиваля архитектуры (WAF) — одного из самых престижных конкурсов мира.

Теги: Культура

Материалы по теме:

08.02.2017

Вечер памяти Пушкина пройдет в библиотеке им. Мельникова-Печерского

Мероприятие посвящено 180-летию со дня смерти поэта.

08.02.2017

Акция «Подари библиотеке книгу» пройдёт в библиотеках города и области 14 февраля

В Международный день дарения книг.

07.02.2017

Новый рояль Steinway в филармонии впервые зазвучит на концерте 8 марта

В этот день пройдет сольный концерт одной из великих пианисток современной России, народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.