Победитель всемирного фестиваля архитектуры выступит с лекцией в Нижнем Новгороде
17 февраля в рамках IV Открытого архитектурного Конкурса Приволжского федерального округа «АРХНОВАЦИЯ» состоится встреча с архитектором Никитой Явейном (г. Санкт-Петербург)
Никита Явейн — руководитель ахитектурного бюро «Студия 44», которое является одним из крупнейших частных проектных фирм в Санкт-Петербурге и в России. Команда Никиты впервые стала победителем Всемирного фестиваля архитектуры (WAF) — одного из самых престижных конкурсов мира.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.