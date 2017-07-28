«Победа гимнасток Авериных – пример эффективной работы нижегородских ФОКов» - депутат Зуденков

Гимнастки из Заволжья Дина и Арина Аверины завоевали две золотых и две серебряных медали на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии. Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков считает, что не последнюю роль в этой триумфальной победе сыграл тот факт, что девушки с ранних лет посещали физкультурно-оздоровительный комплекс в родном городе.

- Свои первые шаги в профессиональном спорте они делали именно здесь. И сколько ещё талантливых спортсменов смогут раскрыть свой потенциал и реализоваться в любимом деле благодаря ФОКам! - говорит депутат. - Возрождение детско-юношескому спорта должно быть одной из важных задач государственной политики. Нижегородская программа по строительству ФОКов, которой в этом году будет уже десять лет, показала, что это востребовано – дети и подростки с удовольствием занимаются физкультурой и спортом.Напомним, что сейчас в регионе работает 34 ФОКа, построенных по инициативе губернатора Валерия Шанцева. В этом году стартовало строительство ещё трех спорткомплексов. По данным министерства спорта Нижегородской области, в настоящее время треть - 33,4% - нижегородцев регулярно занимаются физической культурой и спортом. Десять лет назад этот показатель составлял 8,4%.