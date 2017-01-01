Площадка с уличными тренажёрами появилась в кстовском парке

09:51 — 24.01.2017

 Влада Светлова


Площадка с уличными тренажёрами появилась в кстовском парке . Это уже третья спортивная площадка в городе Кстово, установленная по инициативе общественного движения «Город для горожан».

Взявшись за восстановление парка «Октябрь», неравнодушные горожане благодаря спонсорской поддержке смогли провести минимальное благоустройство места отдыха: заасфальтировать дорожки, смонтировать освещение. А теперь совместно установить тренажёры, рассчитанные на круглогодичное использование приверженцев здорового образа жизни, будь то пенсионер, или подросток.

Теги: Губерния

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