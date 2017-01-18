В регионе план по вводу в эксплуатацию жилья в 2016 году выполнен на 100,1%
В 2017 году в Нижегородской области планируется дальнейшее увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья. Плановый показатель на 2017 год составляет 1300 тыс.кв.метров жилья.
По данным Росстата за девять месяцев 2016 года Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов ПФО по вводу жилых домов. По информации службы статистики, в январе-сентябре 2016 года ввод жилья в регионе составил 794,3 тысячи м2, что на 6,3% больше по сравнению с данными за девять месяцев прошлого года. При этом в целом по Приволжскому федеральному округу зарегистрировано падение на 5,7%.
Напомним также, что, по данным Росстата, Нижегородская область наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем вошла в число 15 регионов-лидеров, обеспечивших наибольший объем жилищного строительства в России.
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