В регионе план по вводу в эксплуатацию жилья в 2016 году выполнен на 100,1%

В 2016 году в Нижегородской области введено в эксплуатацию 1271,7 тыс.кв.метров жилья, что составляет 101% к соответствующему периоду 2015 года и 100,1% от плана 2016 года, сообщает Министерство строительства Нижегородской области.

В 2017 году в Нижегородской области планируется дальнейшее увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья. Плановый показатель на 2017 год составляет 1300 тыс.кв.метров жилья.

По данным Росстата за девять месяцев 2016 года Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов ПФО по вводу жилых домов. По информации службы статистики, в январе-сентябре 2016 года ввод жилья в регионе составил 794,3 тысячи м2, что на 6,3% больше по сравнению с данными за девять месяцев прошлого года. При этом в целом по Приволжскому федеральному округу зарегистрировано падение на 5,7%.

Напомним также, что, по данным Росстата, Нижегородская область наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем вошла в число 15 регионов-лидеров, обеспечивших наибольший объем жилищного строительства в России.