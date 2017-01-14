Пятилетний ребёнок погиб в автоаварии в Большемурашкинском районе

13:08 — 14.01.2017

 Юлия Полякова


Пятилетний ребёнок погиб в автоаварии в Большемурашкинском районе. Машину, в которой ехала молодая семья, вынесло на встречную полосу. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции

Трагедия произошла сегодня около 8 часов утра на 19-м километре автодороги Работки-Порецкое. По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением и вышел на встречную полосу, где машина столкнулась с «Пежо». Ребёнок был на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве, но это его не спасло. Водитель 28 лет и 26-летняя женщина-пассажир получили ранения. Из иномарки за медпомощью не обращались.

Это первый в наступившем году случай гибели в ДТП ребёнка. В 2016 году на дорогах области в авариях погибли 15 детей (в 2015-м - 9). Большинство погибших были пассажирами.Госавтоинспекция просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения и воздержаться от манёвров, когда в салоне автомобиля находятся дети.

Теги: Общество

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