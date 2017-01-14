Пятилетний ребёнок погиб в автоаварии в Большемурашкинском районе
Пятилетний ребёнок погиб в автоаварии в Большемурашкинском районе. Машину, в которой ехала молодая семья, вынесло на
встречную полосу. Об этом сообщает отдел пропаганды областного
Управления Госавтоинспекции.
Трагедия произошла сегодня около 8 часов утра на 19-м километре автодороги Работки-Порецкое.
По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с
управлением и вышел на встречную полосу, где машина столкнулась с
«Пежо». Ребёнок был на заднем сидении в специальном удерживающем
устройстве, но это его не спасло. Водитель 28 лет и 26-летняя
женщина-пассажир получили ранения. Из иномарки за медпомощью не
обращались.
Это первый в наступившем году
случай гибели в ДТП ребёнка. В 2016 году на дорогах области в авариях
погибли 15 детей (в 2015-м - 9). Большинство погибших были
пассажирами.Госавтоинспекция просит водителей строго соблюдать
правила дорожного движения и воздержаться от манёвров, когда в салоне
автомобиля находятся дети.
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