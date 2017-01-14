Пятилетний ребёнок погиб в автоаварии в Большемурашкинском районе. Машину, в которой ехала молодая семья, вынесло на встречную полосу. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции .

Трагедия произошла сегодня около 8 часов утра на 19-м километре автодороги Работки-Порецкое . По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением и вышел на встречную полосу, где машина столкнулась с «Пежо». Ребёнок был на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве, но это его не спасло. Водитель 28 лет и 26-летняя женщина-пассажир получили ранения. Из иномарки за медпомощью не обращались.