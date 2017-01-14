Пятеро пострадали в дорожной аварии в Дивеевском районе

Пять человек пострадали в дорожной аварии в Дивеевском районе, среди них два ребёнка. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции .

ДТП произошло на 26-м километре автодороги Выездное-Дивеево -Сатис. Машина «Хендай» вышла на встречную полосу. За рулём была 35-летняя женщина, получившая права три года назад. По предварительной информации, она не справилась с управлением. В салоне также находились девочки 12 и 13 лет. Обе были на заднем сидении, пристёгнуты ремнём безопасности. Иномарка столкнулась с ехавшей по встречной полосе «Ладой». В отечественной автомашине пострадали водитель и пассажир. Мужчине и женщине по 31 году. Все пятеро пострадавших в аварии были госпитализирован ы.