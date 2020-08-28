Пять школьников представляют Нижегородскую область на всероссийском форуме интеллектуальных лидеров

Пятеро школьников из лицея №82 города Нижнего Новгорода, лицеев №3, №15 города Сарова будут представлять регион на Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», который проводится с 1 по 4 сентября в Ярославле.

Сегодня, 1 сентября, во Всероссийском открытом уроке, который будет проводиться в рамках форума, примет участие президент Владимир Путин. Он будет общаться со школьниками из разных регионов страны в режиме телемоста. По данным организаторов, общая аудитория Всероссийского открытого урока составит более миллиона учеников и педагогов. Мероприятие направлено на формирование у молодых граждан чувства патриотизма, сопричастности к истории Родины и её судьбе. Новый образовательный онлайн-формат даст возможность старшеклассникам познакомиться с отраслями и профессиями будущего, принять участие в онлайн-голосовании за проект, в рамках которого им хотелось бы получить профессию.Во все образовательные организации региона направлена программа Всероссийского открытого урока, с учётом которой каждой школой составлена программа проведения Дня знаний.