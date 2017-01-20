Пять сельских администраций Гагинского района участвовали в программе поддержки местных инициатив

11:06 — 20.01.2017

 Ольга Гогуленко


Пять сельских администраций Гагинского района участвовали в программе поддержки местных инициатив.

В прошлом году в ходе реализации программы были отремонтированы: уличное освещение в селе Карауловка, водопроводные сети в селе Березники, водонапорная башня в селе Ивково, ограждение кладбища села Исупово. Также в Гагино на улице Северной установили детскую площадку.

Теги: Село

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