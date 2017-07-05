Пять новых колоний европейского степного сурка обнаружено в Нижегородской области

В нижегородском регионе выявлено пять новых колоний европейского степного сурка. Об этом сообщает областной комитет госохотнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что данный вид был завезен и реакклиматизирован в регионе в середине 80-х годов, дабы спасти сурков от вымирания. За 30 с лишним лет проведённых в Нижегородской области европейский степной сурок начал самостоятельно расселяться, образовывать новые колонии и существенно расширил границы своего обитания.- Степной сурок обитает на территории Краснооктябрьского, Большеболдинского, Сергачского, Гагинского, Бутурлинского и Сеченовского районов. По данным мониторинга 2010 года, численность степного сурка в области составляла около 730 особей. Вид занесен в Красную книгу Нижегородской области. Окончательные итоги государственного мониторинга можно будет подводить в четвёртом квартале текущего года, после завершения учётных работ, - сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.