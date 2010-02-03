Пять лет колонии получил житель Кулебак за 26 незаконно спиленных сосен

13:53 — 08.02.2017

 Юлия Полякова


Пять лет колонии получил житель Кулебак за 26 незаконно спиленных сосен. Он должен также компенсировать ущерб в полмиллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

«Чёрный» лесоруб ранее неоднократно судим.  Сосны он спилил бензопилой, а на следующий день при попытке вывезти незаконно заготовленную древесину его задержали сотрудники лесничества и полицейские. Мужчине предъявили обвинение в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Вину он не признал, но суд разделил позицию государственного обвинения, и лесоруб получил срок в колонии общего режима. В счёт погашения иска о компенсации материального вреда у него арестовали автомобиль, газовую плиту, телевизор и мебель.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

08.02.2017

300 тысяч заплатит нижегородский водоканал за незаконную свалку отходов на Оке

С поличным пойманы водители на трёх КАМАЗах.

08.02.2017

Около 20 тысяч рублей похитил мошенник у нижегородки, занимавшейся благотворительностью

Жулик разыграл целый спектакль, попросив помочь его пожилой матери.

08.02.2017

Спасение из «рая»

Познакомившись в Интернете с молодым человеком, 16-летняя нижегородская школьница и в страшном сне не могла представить, что всё закончится спецоперацией сотрудников ФСБ по её освобождению из неволи.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.