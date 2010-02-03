Пять лет колонии получил житель Кулебак за 26 незаконно спиленных сосен. Он должен также компенсировать ущерб в полмиллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

«Чёрный» лесоруб ранее неоднократно судим. Сосны он спилил бензопилой, а на следующий день при попытке вывезти незаконно заготовленную древесину его задержали сотрудники лесничества и полицейские. Мужчине предъявили обвинение в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Вину он не признал, но суд разделил позицию государственного обвинения, и лесоруб получил срок в колонии общего режима. В счёт погашения иска о компенсации материального вреда у него арестовали автомобиль, газовую плиту, телевизор и мебель.